Минобороны децентрализует управление военной полицией после опыта в Сирии

В Минобороны России рассказали, что с 1 марта 2019 года систему управления военной полицией ждут изменения.

Об этом «Интерфаксу» рассказал начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

По его словам, необходимость децентрализации управления территориальными и войсковыми подразделениями ведомства показал сирийский опыт. Он отметил, что с 1 марта во всех военных округах и на Северном флоте будет создана должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции.

«Чтобы эти структуры объединить, в решении вопросов обеспечения правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения было принято решение ввести с 1 марта 2019 года должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции. Он же будет являться начальником регионального управления военной полиции округа», — говорится в сообщении Ивановского.

Начальник управления добавил также, что сирийский опыт показал и «необходимость совершенствования технического арсенала военной полиции». По его словам, на снабжение уже приняты квадроциклы, на очереди — мотоциклы и багги. При этом рассматривается вопрос о «беспилотных летательных аппаратах, тепловизоров, ночных прицелов, переносных средств видеоконференцсвязи».