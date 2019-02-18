19% россиян высказались против критики власти в музыке и кино

«Левада-центр» провел опрос, посвященный музыкальным предпочтениям россиян.

Как выяснили социологи, 51% граждан России ежедневно или почти ежедневно слушают музыку. 17% делают это два-три раза в неделю, а 11% – никогда или практически никогда.

35% респондентов предпочитают российскую поп-музыку. 32% опрошенных слушают советских музыкантов, 30% – исполнителей шансона. 22% оказались ценителями классической музыки. В любви к зарубежной поп-музыке признались 18%. Меньше всего граждане РФ интересуются авангардной и экспериментальной музыкой – таких всего 2%.

В пятерку самых любимых исполнителей вошли Филипп Киркоров (8%), Алла Пугачева (5%), Стас Михайлов (5%), Николай Басков (4%) и Лев Лещенко (4%).

Социологи задали участникам вопрос: «Есть ли такие темы, которых музыкантам, художникам, режиссерам лучше не касаться в своем творчестве?». Среди таких тем респонденты назвали насилие и суицид (46%), алкоголь и наркотики (41%), секс и половые отношения (34%), вопросы религии и веры в бога (27%) и другие. Примечательно, что 19% россиян сказали о нежелательности критики власти в творчестве музыкантов.