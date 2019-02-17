Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на грядущей неделе

Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде в Москве и Подмосковье в последнюю полную неделю зимы.

В разговоре с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что всю предстающую неделю погода в столичном регионе будет изменчивой.

«Неделя на редкость изменчивая, и связано это с изменением циркуляции. В понедельник из-за гребня высокого давления к западу от центра европейской территории России на Москву будут перемещаться арктические воздушные массы, поэтому от весенней погоды ничего не останется», — заявил специалист.

Также Вильфанд предупредил, что перепады температур и сильный ветер сделают для москвичей передвижение по улице максимально неудобным: «Будет не просто скользко, а очень скользко. Плюс порывы ветра — это всегда приводит к негативным последствиям».