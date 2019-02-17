В Прикамье избили назвавшего себя крутым подростка-инвалида

В Пермском крае группа подростков напала на сверстника, назвавшего себя крутым в социальных сетях.

Об этом пишет портал Progorod59.ru. Инцидент произошел на востоке Пермского края в городе Лысьве. Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором группа подростков бьет своего сверстника.

Как выяснилось, участники видео решили напасть на своего знакомого после того, как он назвал себя крутым на своей странице в социальной сети.

Местный житель сообщил, что пострадавший подросток является инвалидом: «Такое проявление самовыражения не понравилось однокласснику парня-инвалида, и он решил, что избить беспомощного — проявление настоящей силы».