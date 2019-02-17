Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 17 февраля

Синоптики обещают небольшой снег и температуру в районе нуля жителям Москвы и области 17 февраля.

Как сообщает портал «Метеоновости», в предстоящее воскресенье погоду в столичном регионе будет определять циклон, пришедший из Северной Атлантики.

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2 градус, по области от -3 до +2 градусов», — сказано в сообщении.

Специалисты предупреждают москвичей, что порывы северо-западного ветра могут достигать скорости 20 метров в секунду.