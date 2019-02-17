Российский флаг повесили на собор в Солсбери

Неизвестные повесили российский флаг на собор в Солсбери в Британии, где отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

О флаге сообщает ITV. Отмечается, что флаг большого размера повесили на строительные леса у северной стены здания. Подчеркивается, что флаг был виден издалека, что вызвало недовольство местных жителей. На данный момент флаг сняли.

Напомним, в Солсбери в марте прошлого года отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в отравлении Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые позже в интервью заявили, что приехали в Солсбери только для того, чтобы попасть в собор.