Ограбь "Музей современного искусства"

Если вам говорят, что современное искусство – ересь, не верьте! Эти люди, видимо, просто не играли в квест «Музей современного искусства»; они не знают, какой глубокий смысл может быть скрыт в каждой из работ и как неожиданные шедевры 21 века могут быть связаны один с другим.

Дерзнуть пройти один из самых сложных квестов от «Клаустрофобии» и выкрасть самый ценный экспонат выставки – и поди поначалу разбери, что тут стоит миллионы, а чему место в мусорном ведре – это настоящий вызов для знатоков, и не обязательно знатоков искусства!