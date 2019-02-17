Несколько сотен челябинцев вышли на митинг за возврат выборов мэра города

В Челябинске несколько сотен человек пришли на митинг с требованием вернуть прямые выборы мэра города.

Как сообщает корреспондент «Zнак.com», организаторами акции стали члены регионального отделения «Яблока», чей лидер Ярослав Щербаков участвует в конкурсе по выборам главы Челябинска. К началу акции на месте ее проведения было в районе 400 человек.

Участниками митинга, помимо сторонников «Яблока», стали представители «Справедливой России», движения «Челябинск, дыши», объединённой коммунистической партии, «Парнаса», штаба Навального и «Открытой России».

Главной целью митингующих является возврат прямых выборов мэра Челябинска, которого по существующим законам назначают местные депутаты. В рамках мероприятия запланирован сбор подписей под резолюцией за возвращение прямых выборов главы города.