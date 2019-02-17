Челябинский СК проверит детсад, в котором воспитанника забыли на морозе

Под Челябинском в отношении детского сада, в котором забыли ребенка на морозе, проводится проверка.

Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба СУСК РФ по Челябинской области. Инцидент произошел в одном из детских садов в городе Озерске.

Двухлетний ребенок оказался заперт на уличной веранде: там его оставила работающая в учреждении воспитательница. Плач мальчика услышала проходящая мимо детского сада женщина.

Случаем заинтересовались челябинские следователи. Уточняются детали и обстоятельства произошедшего. Также проводится доследственная проверка.