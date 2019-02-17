Башкирского депутата обвинили в незаконной охоте на косулю

Правоохранительные органы из Башкортостана возбудили уголовное дело о браконьерстве в отношении местного депутата.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе башкирской полиции. Правоохранители добавили, что вместе с народным избранником был задержан сотрудник МВД. Имена подозреваемых не разглашаются.

«По предварительным данным, на территории Благоварского района незаконно охотились депутат сельского поселения и сотрудник полиции. Они задержаны. Недалеко от места задержания обнаружена туша косули. В рамках уголовного дела выясняется, кто убил животное», — сказано в сообщении полицейских.

В настоящее время правоохранители ведут уголовное дело о незаконной охоте, устанавливая обстоятельства преступления.