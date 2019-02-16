Работникам ликвидированных предприятий предложили удвоить выплаты

Минтруд разработал законопроект, увеличивающий выплаты работников ликвидированных предприятий.

На портале проектов нормативных правовых актов опубликовали законопроект, согласно которому работнику выплачивается выходное пособие в размере двукратного среднего заработка в случае ликвидации предприятия.

«В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником … в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен», – говорится в документе.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 7 марта текущего года.

Сейчас работники ликвидированных предприятий получают пособие в размере среднего месячного заработка. Они также могут рассчитывать на выплаты на время трудоустройства, но срок получения средств не должен превышать двух месяцев со дня увольнения.