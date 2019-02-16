Облачность и гололедицу пообещали москвичам 16 февраля

Облачная погода и гололедица ожидаются в Москве в субботу, 16 февраля.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в столице возможна облачность с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов выше ноля.

Ожидается северо-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду, а местами и до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба.

В ночь на воскресенье, 17 февраля, столбики термометров могут показывать до минус 2 градусов.

В Московской области в субботу воздух прогреется до 2-3 градусов тепла, а в ночь на воскресенье температура опустится до минус 4 градусов.

Отметим, что в пятницу, 15 февраля, в Москве потеплело до плюс 2,9 градуса, что стало рекордным значением для зимы 2018-2019 годов. «То есть это температурный рекорд и за эту зиму, и с начала года», – сказала агентству «Москва» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.