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Журналисты узнали имя третьего агента ГРУ из "дела Скрипалей"

Общество

Группа Bellingcat раскрыла личность Сергея Федотова, которого называют третьим отравителем Скрипалей.

Как пишет российское издание The Insider со ссылкой на совместное расследование с Bellingcat, фигурирующий в «деле Скрипалей» под именем Серей Федотов сотрудник ГРУ оказался россиянином Денисом Сергеевым, приехавшим в Лондон в один день с Петровым и Бошировым.

«Неясно, какую роль мог сыграть Федотов, если таковая была, в подготовке и проведении операции по отравлению. Мы также не могли установить, ездил ли он в Солсбери в любой из тех дней, когда он был в Великобритании. Он заказал обратный рейс на SU 2579 "Аэрофлота" из Хитроу в Москву днем 4 марта, в день, когда Сергей и Юлия Скрипали потеряли сознание», — пишут авторы расследования.

По данным Bellingcat, оперативный псевдоним Сергеев получил в 2010 году. Новый паспорт ему был выдан из той же серии, которая использовалась для Петрова и Боширова, в отделении УФМС № 770001. Известно, что он родился в 1973 году в городе Ушарал в Северном Казахстане, служил в Новороссийске и Москве.

Отмечается, что в Скотленд-Ярде новые данные журналистского расследования пока не комментируют. 

Напомним, в начале февраля число россиян, подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, увеличилось до пяти.

 

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