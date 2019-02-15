Военные возьмут на контроль ситуацию с белыми медведями на Новой Земле

Представители Минобороны войдут в рабочую группу по разрешению проблемы нашествия белых медведей на архипелаг Новая Земля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после того, как на архипелаге Новая Земля был введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей, руководство Архангельской области приняло решение перенести строительство установки для сжигания мусора на островах на 2020 год, чтобы открытые свалки не привлекали вышедших на охоту хищников.

Как передает «Красная звезда», теперь к решению проблемы с большим количеством белых медведей на Новой Земле подключится и Минобороны.

Отмечается, что военные войдут в специально созданную для этого рабочую группу, состоящую из представителей Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, национального парка «Русская Арктика» и Росприроднадзора.

По словам сотрудников Минобороны, агрессивное поведение медведей можно объяснить тем, что хищники вышли на охоту.

«Понижение температуры позволило сформироваться в океане устойчивому ледовому покрову, что обратило белых медведей к естественному способу добычи пропитания — охоте на тюленей»,— пояснили в ведомстве.