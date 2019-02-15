В РФ создадут социальный портрет бедняка для улучшения адресной помощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил лучше изучить специфику бедности в России для усовершенствования адресной помощи.

Как передает «Интерфакс», для этой цели глава российского правительства предложил создать социальный портрет граждан, проживающих за чертой бедности.

По его словам, решения о выплатах и пособиях в настоящее время принимаются на основе «сухих цифр», однако чтобы «помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику его жизненной ситуации, его потребностей».

«Нужно посмотреть, какое у него [бедного человека] образование, каково состояние здоровья», — добавил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что такая инициатива поможет сделать помощь более целенаправленной.