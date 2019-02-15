Три новых проекта войдут в платформу "Россия – страна возможностей"

Линейка пополнится проектами поддержки IT-специалистов, студентов инженерных специальностей и развития городов и сел.

«В этому годы планируем запустить и поддержать ещё несколько новых проектов. Первые три мы проанонсируем в феврале-марте. Первый будет поддерживать студентов инженерных специальностей, второй будет направлен на поиск и поддержку талантливых IT-специалистов. И третий — проект, который помогает развивать российские города и села. Эти проекты будут всероссийскими», — рассказал, выступая на Российском инвестиционном форуме, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

15 проектов, которые уже входят в платформу, будут развиваться, «чтобы возможностями, которые они представляют, могло воспользоваться большее число россиян», — подчеркнул Даванков.

Одним из мероприятий РИФ, проведенным АНО «Россия — страна возможностей», стала сессия «Система социальных лифтов как инструмент экономического роста и глобальной конкурентоспособности» с участием заместителя министра энергетики РФ, победителя конкурса «Лидеры России» Павла Сорокина, участницы конкурса «Я — профессионал» Елизаветы Литвинцевой и координатора проекта ОНФ «Профстажировки» Ильи Семина.