Полиция Анапы проверила создателя "Новичка" из-за сообщений о педофилии

Один из разработчиков яда «Новичок» Владимир Углев рассказал об анонимной травле и обвинениях в педофилии.

Как передает Русская служба «Би-би-си», проживающий в Анапе ученый Владимир Углев, который являлся одним из разработчиков яда «Новичок» и несколько раз появлялся в СМИ в связи с инцидентом в Солсбери, сообщил о начавшейся в отношении него травле со стороны анонимов.

По словам Углева, в четверг, 14 февраля, он обнаружил несколько листовок клеветнического содержания, развешенных в районе проживания ученого в Анапе.

Отмечается, что на листовках напечатано фото химика, а также его имя, фамилия и отчество, дата рождения и точный адрес. Эта информация сопровождается сообщением, что Углев якобы «знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки», а потом «пишет им в "ВКонтакте"», просит присылать откровенные фото». Объявление призывает «знать педофила в лицо».

Ученый подчеркнул, что после появления таких листовок в дом к нему пришли сотрудники полиции, которые осмотрели его ноутбук и планшет «на предмет наличия фото с малолетками» и сделали фотографии его квартиры. Кроме того, 15 февраля химика пригласили в отделение полиции для сбора отпечатков пальцев.

По информации издания, в отделе МВД по Анапе не стали отрицать факт проверки у Углева, но отказались сообщить детали и предложили обращаться в управление МВД по Краснодарскому краю.