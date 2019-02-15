Пассажирам подмосковных аэропортов вернут право лежать на полу

Транспортная прокуратура в Москве назвала причины отмены запрета находиться на полу, введенного подмосковными властями.

Как сообщили «Интерфаксу» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП), законодатели в Подмосковье не имели полномочий принимать такие нормативные акты.

Запрет был введен в апреле 2018 года: тогда пассажирам аэропортов, находящихся на территории Подмосковья («Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский»), пригрозили административной ответственностью, если те захотят лечь на пол или аналогичным способом устроиться на сидениях в зале ожидания.

Также посетителям аэропортов Подмосковья запрещалось ставить на сидения багаж, мыться и переодеваться в туалетах. Суммы штрафов могли достигать 500 рублей.