Мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с пообещали москвичам 15 февраля

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 15 февраля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием ложбины циклона, что обусловит облачную с прояснениями погоду и осадки в виде мокрого снега.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 15 февраля составит 1..3 градуса тепла, а по области может опуститься до минус 2 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 6-11, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха укажет на отметку около 80%.

По словам специалистов, при таких сочетаниях метеопараметров у гипертоников и гипотоников, перенесших сосудистые нарушения, а также у людей с ишемической болезнью сердца и атеросклерозом сосудов могут наблюдаться недомогания, ухудшения самочувствия, появление головных болей и болей в области сердца, «скачки» артериального давления.