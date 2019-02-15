"Ивантеевского стрелка" приговорили к 7 годам воспитательной колонии

Подростка, напавшего на учительницу и учеников школы в подмосковной Ивантеевке, приговорили к реальному сроку.

Как сообщил адвокат подростка «Интерфаксу», Ивантеевский городской суд признал подростка виновным по статьям «Покушение на убийство, двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений» и «Хулиганство, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств». Молодого человека приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

Суд также взыскал с подсудимого компенсацию в размере более 2 млн рублей. Адвокат уточнил, что деньги будут взысканы с родителей подростка.

Напомним, инцидент произошел 5 сентября 2017 года. Учащийся одной из школ подмосковной Ивантеевки пришел в учебное заведение с пневматической винтовкой, ударил учительницу кухонным топориком, устроил в классе взрыв и стрельбу. Четыре человека в результате произошедшего пострадали.