Друзь и Бер отстранены от участия в передачах "Первого" на неопределенный срок

Илья Бер и Александр Друзь отстранены от участия в передачах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Первого канала. Там уточнили, что Бер и Друзь отстранены от участия в передачах на неопределенный срок в связи с взаимными обвинениями в подкупе.

«Репутационный вред нанесен <...> телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"», — сказано в пресс-релизе телеканала.

В телекомпании «Красный квадрат», производящей «Кто хочет стать миллионером?», подчеркнули, что сложившаяся ситуация «подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей».

Напомним, ранее Первый канал пообещал проверить запись разговора Бера и Друзя и выяснить, действительно ли Друзь пытался подкупить Бера.