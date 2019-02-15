Активисту из Сибая Ильшату Муртазину угрожают помещением в СИЗО

На этой неделе страна узнала имя нового «героя»-чиновника — мэра башкирского города Сибай Рустема Афзалова. Пока его жители задыхаются от тлеющего рудника, он не жалеет крепких слов для активистов.

С октября прошлого года над башкирским Сибаем, где градообразующим предприятием является Учалинский горно-обогатительный комбинат, висит смог. 60 тысяч жителей задыхаются от выбросов диоксида серы, которые происходят на тлеющем руднике. Местные власти долгое время пытались замалчивать экологическую катастрофу. Жители провели уже несколько собраний и направили обращение врио главы республики и президенту Путину.

Афзалов же предпринял ответный шаг: на одном из собраний под камеры журналистов он высказался об одном из активистов Ильшате Муртазине — и тут же попал в новости. «Появляются какие-то экскременты, которые откуда-то выходят, которых никогда не было видно. И хочется их спросить: а где вы были до этого? — сказал мэр Сибая на встрече с жителями микрорайона Аркаим. — Вот тот митинг, который был в выходной день, вот это было вообще неправильно». Афзалов также назвал активиста «козлом», заявил, что у того пять судимостей, он якобы бьет свою жену и вообще не живет в Сибае.

Корреспондент «Собеседника» связалась с активистом, который сейчас находится в Москве — вместе еще с двумя жителями он приехал передать обращение президенту.

— Это публичное оскорбление. Как только вернусь в Сибай, напишу в прокуратуру и подам иск в суд, — рассказал нам Ильшат Муртазин.

По словам Ильшата, на него оказывается давление: неизвестные со скрытых номеров звонят его родственникам и друзьям и угрожают, что если он не прекратит «раскачивать лодку», в отношении него возбудят уголовное дело и он попадет в СИЗО, как только вернется в Сибай.

В Сибае между тем начали затопление рудника, но выбросы пока продолжаются.