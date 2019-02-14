ТАСС: Арашуков заказал убийства активиста и политика КЧР за 1,5 млн рублей

Следственный комитет выяснил, сколько сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил киллерам за два убийства.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следователи считают, что арестованный за убийства член Совфеда Рауф Арашуков заплатил наемным убийцам 1,5 млн рублей за ликвидацию заместителя главы общественного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и политического деятеля КЧР Фраля Шебзухова.

Отмечается, что данную информацию СК в ходе допросов сообщили посредник между исполнителями и Арашуковым Рустам Копсергенов, а также другой обвиняемый Расул Аджиев.

При этом агентство подчеркивает, что не располагает официальными комментариями следственных органов по данной теме.

Напомним, ранее адвокат Анна Ставицкая опровергла слухи о необразованности Рауфа Арашукова и незнании им русского языка.