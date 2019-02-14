Спасенного при обрушении дома младенца доставят обратно в Магнитогорск

Годовалого мальчика, выжившего при обрушении дома в Магнитогорске, выписывают из НИИ неотложной детской хирургии в Москве.

Напомним, 11-месячного младенца Ваню Фокина вытащили из-под завалов взорвавшегося в Магнитогорске дома спустя сутки после трагедии. Мальчик получил травмы, общее переохлаждение и обморожение конечностей. Однако после его госпитализации в московскую больницу глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что ребенок начал поправляться, а в начале февраля стало известно о скорой выписке мальчика.

Как передает «Интерфакс», в четверг, 14 февраля, в Минздраве Челябинской области рассказали о выписке годовалого Вани Фокина и отправке его из Москвы в Магнитогорск.

Отмечается, что в процессе перелета ребенка будут сопровождать реаниматологи, а во время пребывания дома мальчика начнут патронировать местные медики, которые составят для него индивидуальный план реабилитации.