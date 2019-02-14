Сотрудник ФАН объяснил свои запросы в Google до убийства россиян в ЦАР

Журналистам «слили» историю браузера корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского, которого связывают с убийством россиян в ЦАР.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Кирилл Романовский передал журналистам Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко контакты «фиксера» Мартина, который должен был быть проводником россиян в Центральноафриканской Республике. Однако этого Мартина, как выяснил проект «Досье» Михаила Ходорковского, на самом деле не существовало.

Проект «Досье» передал The Insider копию истории браузера Кирилла Романовского за июль 2018 года. Журналисты обратили внимание на то, что сотрудник ФАН начал интересоваться событиям в ЦАР за день до убийства трех россиян. Он ввел в поисковике фразы «русские в ЦАР», «статья 105» [убийство – прим. Sobesednik.ru], а также «russes a bangui» [русские в Банги – прим. Sobesednik.ru].

«Я не могу подтвердить, действительно ли это мои запросы из браузера, но давайте рассуждать логически, — сказал Романовский порталу. — Я не знал о передвижении российских журналистов в эти дни, я знал лишь только о том, что они направляются в ЦАР. Если я и гуглил что-то о "русских в Банги" накануне убийства, то это было связано не с журналистами, а с многочисленными материалами во франкоязычной прессе о русских в Центральноафриканской Республике».

По словам журналиста, статью 105 УК РФ он «гуглил» из-за того, что в то время разворачивалась история трех сестер, которые убили своего отца в Москве.

Кириллу Романовскому также пришлось объяснить, почему в то время он интересовался вопросом о переводе денег из РФ в Германию: «Всем известно, что я сам долго жил в Германии, и там и сейчас живут мои родственники». При этом Романовский не смог припомнить, почему в тот момент, когда россиян убили в ЦАР, он искал в интернете статьи о способах удаления информации с телефона.

Как истории браузера Романовского оказалась у сотрудников «Досье», не уточняется.

Напомним, что РИА ФАН, по данным СМИ, принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, которого связывают с ЧВК «Вагнер». Джемаля, Расторгуева и Радченко убили в то время, когда они снимали фильм о наемниках «Вагнера» в ЦАР.