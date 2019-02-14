Следователи проверят информацию о просроченной еде в подмосковной школе

Подмосковные следователи проверят сюжет федерального телеканала о школе с просроченной едой и протекающей крышей.

Об этом агентству «Москва» сообщила старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

12 февраля родители ученков школы в подмосковном Одинцове пришли на разговор с директором после того, как несколько школьников отравились просроченными йогуртами. Директор от встречи отказалась, отправив общаться с людьми завуча. Помимо некачественного питания, родителей волнует состояние здания учреждения, в котором протекает крыша.

«СМИ сообщают, что в образовательном учреждении детей кормили продуктами питания с истекшим сроком годности. По словам родителей, состояние классов критическое. Имели место случаи, когда в школе падали фрагменты потолочного покрытия, а также постоянно протекает крыша. По данному сообщению СМИ следственным отделом по Одинцово организовано проведение доследственной проверки», — сказала Врадий.