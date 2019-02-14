Под Архангельском завели дело об оправдании терроризма из-за поддержки Квачкова

Жителя Архангельской области, поддержавшего полковника Квачкова, обвинили в оправдании терроризма.

Об этом «Медиазоне» сообщил житель поселка Авнюга Архангельской области Георгий Миняев, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.

Мужчина ранее в социальных сетях опубликовал видеообращение полковника ГРУ Владимира Квачкова. Житель Архангельской области сопроводил публикацию комментарием со словами поддержки в адрес осужденного из-за обвинений в организации вооруженного мятежа и терроризме.

Миняев рассказал, что 12 февраля к нему домой с обыском пришли сотрудники СК РФ и ОМОН. Доставленный на допрос мужчина не отказался от слов поддержки в адрес Квачкова. Также он не предъявил правоохранителям документов, заявив, что не имеет паспорта гражданина России, а власть над ним ныне существующего государства он признавать не намерен.

Ранее Sobesednik.ru писал, что осужденный в 2010 году Владимир Квачков будет освобожден из мест лишения свободы в связи с декриминализацией статьи об экстремизме.