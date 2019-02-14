Москвич подал иск на 200 тысяч рублей из-за скандальной рекламы Reebok

Директор пиар-агентства в Москве заявил, что реклама Reebok с сексуальным подтекстом причинила ему нравственные страдания.

Напомним, 7 февраля бренд Reebok, который является дочерним предприятием Adidas, выпустил провокационную рекламу с феминистскими высказываниями. Пользователей соцсетей особенно возмутил постер, на котором присутствовал сексуальный подтекст: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

Как передает «Интерфакс», 14 февраля Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск директора столичного пиар-агентства Олега Воронина, который требует у компании Adidas компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей из-за скандальной рекламы.

По словам Воронина, реклама Reebok причинила ему нравственные страдания и нанесла вред душевному здоровью. Директор пиар-агентства также отметил, что концепция данной рекламной кампании портит имидж индустрии пиара и снижает количество потенциальных клиентов.

«Я прошу суд обязать ООО "Адидас" принести мне извинения за оскорбительную рекламу и взыскать с ответчика 200 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного мне морального вреда», — сообщил агентству истец.