Кубанские фермеры намекнули на продажность судей баннерами на полях

14 февраля на трассе М-4 «Дон» вывесили баннер «Судейскую мафию с полей» и картину «Сдирание кожи с продажного судьи».

Согласно присланным в редакцию Sobesednik.ru материалам, организаторами такого необычного протеста оказались кореновские фермеры, недовольные произволом районных судей.

Напомним, аналогичный билборд с двусмысленной надписью «Судейскую мафию с полей» и изображением мяча появился на кубанских полях в январе 2017 года. Тогда, как сообщала «Российская газета», послание фермеров задело чувства председателя Кореновского районного суда, который отправил за решетку руководителя одного из местный сельхозпредприятий и многодетную мать Нину Попову, на чьих угодьях был вывешен неизвестными обеспокоивший судью баннер.

В этот раз к уже использованной околофутбольной надписи фермеры добавили еще и репродукцию картины нидерландского живописца Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи».

Отметим, что выраженные эзоповым языком протесты кореновских фермеров, по их словам, связаны с рейдерскими захватами земель, которые на протяжении вот уже нескольких лет происходят якобы при содействии местного судейства.

Баннеры кореновских фермеров

«Ситуация с отъемом земель и незаконным давлением и репрессиями, оказываемыми в отношении сельхозпроизводителей в Кореновском районе и других районах Краснодарского края, ведет к вытеснению большого количества граждан с пшеничного поля. Люди, которые считают своим призванием выращивать хлеб, вынуждены защищать свои права от коррупционных посягательств на землю, которую они обрабатывают», — рассказывал в 2017 году один из аграрных лидеров Кореновского района Валерий Колпаков.

Аграрии подчеркивают, что отступать не собираются и ждут реакции властей.