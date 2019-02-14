И еще неоднократно? Где ПФР возьмет деньги на роботов и уроки в школах

Глава ПФР Антон Дроздов, выступая на Инвестиционном форуме в Сочи, предложил ввести курс по пенсионной системе в школах.

Насколько можно понять из его высказывания, одному Пенсионному фонду этим стало заниматься скучно. «Мы порядка восьми лет издаем учебное пособие для старших школьников, для студентов коллежей, оно очень простое, — рассказал Дроздов участникам форума. — Порядка 6 млн школьников обучили. Но нам бы хотелось, чтобы это были усилия не только Пенсионного фонда. Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах элемент пенсионного страхования был введен, чтобы он более четко объяснялся, это повысит интерес к этому продукту».

Так мы узнали, что, помимо строительства безумных сияющих дворцов, ПФР еще и издает учебные пособия, причем во внушительных количествах. Так что, видимо, действительно, пенсионный возраст придется повышать еще неоднократно. И пусть школьники с детства не забывают, что рано или поздно они станут немощными стариками, живущими на гроши.

Об этом они, к слову, могут узнать и сами, если не поленятся заглянуть на сайт ПФР в специальный раздел для студентов и школьников. Там можно и проверить свои знания пенсионной системы, и умножить их, а заодно и пройти тест на размер будущей пенсии. Как мы не крутили местный счетчик, какую модель предпенсионного поведения — от lawful good до chaotic evil — ни выбирали, больше 20 тысяч накрутить не удалось.

— Дроздов просто тянет одеяло на себя, — комментирует независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук Андрей Гудков. — Он подходит к делу узковедомственно. Но вообще эта идея имеет смысл. Есть такой предмет «Основы социального страхования» и «Основы социальной защиты». Это социальные права гражданина и объяснение правового механизма их защиты. Действительно, дети должны об этом знать, потому что это тесно смыкается с их трудовыми правами. Все это надо и школьникам, и студентам объяснять. Но это очень широкий круг вопросов, пенсионная система и выплаты — лишь один из них. Это самая крупная выплата, которую производит государство, но это не значит, что она — единственная.

Также Дроздов рассказал, что в ближайшем будущем его ведомство планирует запустить проект просветительский «Моя пенсия»: о пенсионных перспективах гражданам будут рассказывать волонтеры и роботы. А поскольку роботы — удовольствие отнюдь не дешевое, мы осмелимся спрогнозировать, что пенсионный возраст в этой стране будет повышен и еще неоднократно.