Арашуков заявил, что Киркоров и Басков отвернулись от него после ареста

Адвокат Анна Ставицкая рассказала о посещении сенатора Рауфа Арашукова и опровергла слухи о его необразованности.

Напомним, ранее Sobesednik.ru со ссылкой на пресс-релиз Следственного комитета писал о том, что задержанный по делу об убийстве сенатор Рауф Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и попросил переводчика.

Однако адвокат Анна Ставицкая в своем Facebook опровергла данную информацию, отметив, что во время ее посещения сенатор Арашуков произвел впечатление «умного и образованного человека, не говоря о том, что он закончил Ставропольский государственный университет».

«Думаю, что эта информация была распространена, чтобы представить Арашукова недалеким, неумным человеком, способным на убийства. На самом деле, Арашуков не просил предоставить ему переводчика, напротив, заявил следователю о том, что в переводчике не нуждается о чем сделана соответствующая запись в протоколе! Переводчика навязал сам следователь!» — написала Ставицкая [орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru].

Кроме того, по ее словам, Арашуков с иронией воспринял и то, что сразу после ареста от него отвернулись Тина Канделаки, Анастасия Волочкова, Николай Басков и Филипп Киркоров.

«Сказал, что они сделали выбор и это на их совести!» — рассказала адвокат.