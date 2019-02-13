В Москве осудили женщину, переводившую деньги на счета террористов

Московский военный суд назначил наказание Лейле Бабаевой, которую признали виновной в спонсировании терроризма.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова в разговоре с агентством «Москва», Бабаева была признана виновной в нарушении части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Финансирование террористической деятельности).

Суд счел достоверными предоставленные следствием доказательства того, что в период с 2017 по 2018 год Бабаева осуществляла переводы денежных средств на банковские счета, подконтрольные представителям ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

«Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Л. Бабаевой. Приговором Московского окружного военного суда ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в сообщении.