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В Карелии охранник выгнал из больницы "ненужного" пациента

Общество

В Петрозаводске охранник городской больницы выгнал из медучреждения госпитализированного на «скорой» пациента.

Об этом очевидцы рассказали телеканалу «360». Один из родственников пациентов по имени Денис пришел в больницу, чтобы навестить своего дедушку, и увидел у двери лежащего незнакомого мужчину. Денис подошел к охраннику и указал на пациента, в ответ на что охранник заявил, что этот пациент им «не нужен».

«Я говорю: "Как понять — не нужен? Он у вас лежит у учреждения!". А он мне: "Да, не нужен. Умрет — ничего страшного, в морг отправим. Никаких проблем!"», — рассказал Денис телеканалу. Происходящее очевидец снял на видео.

Телеканал отмечает, что, по словам других пациентов, мужчину привезли на «скорой» и начали оформлять в регистратуре, однако охранник «схватил больного под мышку и выбросил на улицу». 

В разговоре с телеканалом Денис добавил, что после случившегося на улицу вышла медсестра, котоаря заявила, что врачи не знали о произошедшем. «Пациента посадили в кресло-каталку и увезли. Приехала полиция, все записали, попросили меня не удалять видео», — заключил очевидец.

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