Теплый февраль не приблизит Москву к климатической весне, заявили синоптики

Синоптики Гидрометцентра РФ назвали примерные сроки прихода климатической весны в столичный регион.

В разговоре с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что повышенная для сезона температура воздуха в Москве не сыграет роли в наступлении климатической весны.

Специалист сказала, что сейчас в столичном регионе температура выше нормальной на семь градусов. Паршина назвала такую погоду уникальной для февраля.

При этом синоптики центра ожидают приход климатической весны ближе к концу февраля. Паршина заявила, что с 27 марта температура воздуха в столичном регионе стабильно превысит нулевую отметку.