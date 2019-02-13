"Собеседник": 35 лет в свободном полете

В далеком уже 1984 году вышла в свет первая в СССР цветная газета «Собеседник». С первых номеров еженедельник выделялся из черно-белого строя печатных СМИ не только яркими красками, но и дерзкими публикациями.

1981 год. Так готовились самые первые номера «Собеседника»

«Раскрепостить тоталитарное сознание людей — с этой задачей достойно справилось первое поколение собеседниковцев. В новые времена цели изменились: заставить читателей газеты думать — о себе, о близких, о стране; не молчать, когда творится беззаконие и процветает коррупция; помогать людям выбираться из сложных, тупиковых ситуаций. К этому сегодня стремится наш журналистский коллектив, навсегда «зараженный» вирусом свободы духа», — рассказывает Юрий Пилипенко, главный редактор газеты «Собеседник» на протяжении последних 30 лет.

Команда «собеседниковцев» в лихие 90-е

Несмотря на все трудности и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются печатные СМИ, «Собеседник» остается независимым изданием, которое ориентируется на интересы своих читателей по всей России, а не на мнения кремлевских чиновников.

Все эти годы и еженедельник «Собеседник», и 20 других изданий одноименного Издательского дома отстаивают гражданскую, политическую и творческую свободы россиян.

В нынешних условиях — это неслыханная роскошь. Ведь говорить о «болячках» в Украине, Сирии, США, Европе, наши коллеги-журналисты научились отменно. А вот поднимать свои, родимые проблемы могут позволить себе немногие. «Собеседник» — из таких, немногих.