В центре внимания
фото: Stephen Shaver / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Вопрос ребром. Надо ли расстреливать взяточников, как в Китае?
Альфонс-самцы. Как встретить мужчину мечты и не разориться
Миллионеры из трущоб. Как меняется жизнь россиян – победителей лотерей

Новости дня

11 февраля, понедельник

[12:23]В РФ из-за попытки незаконного ввоза могут подорожать смартфоны Xiaomi
[12:15]В Госдуме высказались категорически против налога на животных
[12:15]Михалков и Кончаловский занялись вендинговым бизнесом
[12:07]Мать капитана "Норда" рассказала о состоянии сына после возвращения
[11:43]Член комитета СФ по бюджету оплатил шоу Билана и Лободы на 45-летии жены
[11:04]Под Минском подросток зарезал педагога и одноклассника и сбежал из школы
[10:59]Российские авиакомпании призвали лишить скидок в аэропортах
[10:48]Потепление до плюс 3 градусов и ненастье пообещали москвичам в среду
[10:15]Картины "Рома" и "Фаворитка" стали триумфаторами премии BAFTA
[10:14]В Минпромторге рассказали о плюсах возвращения палаток и ларьков
[09:46]"Грэмми" за лучшую песню получил рэпер, спевший об Америке
[09:32]52% россиян считают, что власти скрывают правду о положении дел в стране
[07:25]Переходившую пути девушку насмерть сбил поезд под Москвой
[07:15]Плюсовая температура и облачность ждут москвичей 11 февраля

10 февраля, воскресенье

[16:17]Организатора "Марша материнского гнева" в Петербурге задержал ОМОН
[16:01]В Москве полиция задержала мужчину, пытавшегося убить водителя такси
[14:44]На Сахалине устранили поломку, из-за которой 136 домов остались без тепла
[13:58]Спасатели потушили пожар в дачном доме на западе Подмосковья
[13:42]Украина обвинила РФ в беспричинных отказах на въезд через "Нехотеевку"
[12:54]Пять человек погибли в пожаре в жилом доме под Новосибирском
[11:57]Полиция проводит проверку после стрельбы в столичном метро
[11:00]Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре в Охе на Сахалине
[09:47]ДТП с участием трех автомобилей произошло на западе Москвы
[08:51]Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 10 февраля
[07:55]Полиция проведет проверку после стрельбы из оружия в Зеленограде

09 февраля, суббота

[16:03]Населенные пункты на Новой Земле защитят от нашествия белых медведей
[15:51]Организатора ячейки "Свидетелей Иеговы" в ХМАО арестовали на два месяца
[15:33]В Перми ищут директора дома престарелых, где голодали пенсионеры
[14:57]В Москве несколько следователей уволены из-за сомнений в их объективности
[13:43]Митинг против "китовой тюрьмы" в Приморье пройдет 16 февраля в Москве
[13:03]Постпреда Чечни в Крыму Саидова подозревают в похищении человека
[11:59]Адвокаты Telegram добились рассмотрения дела о блокировке сервиса в ЕСПЧ
[10:59]17 человек пострадали в результате конфликта в самарской колонии
[09:58]Дональд Трамп сообщил о запланированной встрече с Ким Чен Ыном
[09:00]На юге Москвы арестовали мужчину, хранившего крупную партию наркотиков
[07:57]Москвичам обещают температуру около нуля и осадки 9 февраля

08 февраля, пятница

[17:49]"Мемориал" назвал дело Шевченко частью репрессий против "Открытой России"
[17:19]Директор колледжа в Керчи, где произошла бойня, уволилась ради лечения
[16:52]ЦИК Украины зарегистрировал двоих последних кандидатов в президенты
[16:26]СК попросили проверить версию заговора в деле о гибели Александра Пушкина


Фото: Shutterstock
Домашний хлеб своими руками – от выбора ингредиентов до аппетитной корочки
Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Shutterstock
Плюсы и минусы невозвратных билетов на поезд
Фото: Global Look Press
Возврат продуктов: сложно, но возможно
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес

В Госдуме высказались категорически против налога на животных

Общество

Глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов заявил, что депутаты не будут рассматривать введение налога на животных.

Об этом депутат рассказал «Парламентской газете». Бурматов подчеркнул, что законопроектов, вводящих налог на животных, в Думе нет.

«О том, что их кто-то собирается вносить, мне неизвестно», — добавил он. Депутат также отметил, что комитет по экологии «является категорическим противником налога на животных».

Напомним, в понедельник, 11 февраля, в Думе собираются обсудить введение процедуры регистрации животных, при которой питомца будут заносить в единую российскую базу домашних животных и присваивать ему идентификационный номер.

Теги: Госдума

поделиться:

Общество

В Госдуме высказались категорически против налога на животных

Читать далее >

Общество

Мать капитана "Норда" рассказала о состоянии сына после возвращения

Читать далее >

Общество

Член комитета СФ по бюджету оплатил шоу Билана и Лободы на 45-летии жены

Читать далее >

Политика
10 миллионов к 10 миллиардам: Шестун отрицает новое обвинение
Дональд Трамп сообщил о запланированной встрече с Ким Чен Ыном
ЦИК Украины зарегистрировал двоих последних кандидатов в президенты
В Кремле ищут позитивные темы для послания Путина из-за низкого рейтинга
Общество
Петерс Покровскис: Скандал из-за миллионов Бурдасова оказался "сливом"?
В Госдуме высказались категорически против налога на животных
Мать капитана "Норда" рассказала о состоянии сына после возвращения
Член комитета СФ по бюджету оплатил шоу Билана и Лободы на 45-летии жены
Колумнисты
Avatar

Гужева
Надежда

журналист

Скандалы с высказываниями чиновников и новости об их поведении «дома и в быту» заставляют задуматься: сколько еще подобных «чудес» таится в ведомствах?

Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Деревянная избушка Бориса Ельцина, в которой он родился, оказалась никому не нужна. Зато построенную им систему власти многие обернули себе на пользу

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

День сурка – вечное повторение одних и тех же слов и событий – стал главной бедой сегодняшнего мира, и России, пожалуй, в наибольшей степени


Культура и ТВ
Марина Александрова сообщила о завершении съемок третьей части сериала "Екатерина"
Михалков и Кончаловский занялись вендинговым бизнесом
Картины "Рома" и "Фаворитка" стали триумфаторами премии BAFTA
"Грэмми" за лучшую песню получил рэпер, спевший об Америке
Шоу-бизнес
Иван Ургант заменил в Петербурге дворника
В Сети появилось первое фото новорожденной дочки Константина Хабенского
Влад Топалов обнародовал имя сына
Берлин-2019: доброе начало без серьезных амбиций

Здоровье
Ученые выяснили, как раковые клетки перепрограммируются для выживания
Позитивное мышление беременных прививает детям любовь к наукам
Витамин D ускоряет лечение самого опасного туберкулеза
Глава Минздрава назвала причину смерти 70% мужчин в России
Туризм
Кипр без пляжной суеты
Россиян задержали в Малайзии за "жонглирование" младенцем
Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Авто
Как стать "народным инспектором" и фиксировать нарушения на дорогах
Арашуков пожаловался на соседа по камере и плохие условия в СИЗО
России предсказали транспортный коллапс из-за "незаконных" остановок
В Минтрансе отчитались о ремонте 11 тысяч километров дорог и улиц
Недвижимость
"Ипотечные каникулы" обернутся ужесточением условий кредитования
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
В Екатеринбурге качели и песочница пали жертвами спора жителей с застройщиком
"Сдавая квартиру, рантье хотят выручать московскую зарплату"
Читайте также

Фото: Global Look Press
Дети президентского гранта. Кому достается от государства больше денег, чем другим
Надежда Цапок // Фото: стоп-кадр с YouTube
Надежда Цапок ищет инвесторов для возвращения земель "бабушки Данько"
Патриарх Кирилл // фото: Global Look Press
Кирилл. Итоги. Как изменилась церковь за десять лет патриаршества
Как в Крыму охраняют могилу Виктора Януковича – младшего
Игорь Шувалов // фото: РИА Новости
Дорогой Игорь Иванович. Каталог недвижимости главы ВЭБа Шувалова
Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Сергей Юрский:
У меня не оппозиция, а позиция
Сергей Пускепалис // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Сергей Пускепалис:
Для меня Навальный – токсичный человек
Караченцов с женой, сыном, невесткой и внуком // фото: Валерий Плотников
Людмила Поргина:
Без Коли стало трудно дышать
Сергей Трофимов // фото: Андрей Струнин
Сергей Трофимов:
Лучший аромат – запах любимой женщины
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу


Слева: Эдуард Успенский // фото: Global Look Press; справа: Валентин Постников // стоп-кадр / Youtube / радио "Маяк"
Брат Эдуарда Успенского рад, что открылся обман
Гоша Куценко // фото: Борис Кремер
Гошу Куценко атаковала мафия российского шоу-бизнеса
стоп-кадр / Youtube / канал "Renat Agzamov"
Ренат Агзамов: Не хочу, чтобы подельники Джурило наживались на мне!
Людмила Поргина // фото: Андрей Струнин
Людмила Поргина осудила отношение Ольги Зарубиной к близким
Антон Бурдасов // фото: оф. сайт ХК "Салават Юлаев"
Петерс Покровскис: Скандал из-за миллионов Бурдасова оказался "сливом"?

фото: Global Look Press
От "Чайки" до "Весны": история советских магнитофонов
Ольга Бузова // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Бузова-путешественница: дорожные приключения и скандалы звезды
стоп-кадр / Youtube
В Екатеринбурге качели и песочница пали жертвами спора жителей с застройщиком
Алла Пугачева // фото: Лилия Шарловская
Откуда у Аллы Пугачевой деньги на роскошную жизнь?
Global Look Press
"Не судьба": психолог – об уроках осознанности в школах России