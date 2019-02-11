В Госдуме высказались категорически против налога на животных

Глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов заявил, что депутаты не будут рассматривать введение налога на животных.

Об этом депутат рассказал «Парламентской газете». Бурматов подчеркнул, что законопроектов, вводящих налог на животных, в Думе нет.

«О том, что их кто-то собирается вносить, мне неизвестно», — добавил он. Депутат также отметил, что комитет по экологии «является категорическим противником налога на животных».

Напомним, в понедельник, 11 февраля, в Думе собираются обсудить введение процедуры регистрации животных, при которой питомца будут заносить в единую российскую базу домашних животных и присваивать ему идентификационный номер.