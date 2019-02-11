Мать капитана "Норда" рассказала о состоянии сына после возвращения

Задержанный в Азовском море капитан корабля «Норд» Владимир Горбенко вернулся в Крым.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на мать моряка Евгению Горбенко. «Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себе нормально», — рассказала она.

По словам Горбенко, моряк выглядит хорошо и его «никто не обижал». «Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади», — заключила она.

Напомним, корабль «Норд» под российским флагом задержали в Азовском море 25 марта. Горбенко обвиняли в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозило до пяти лет лишения свободы.