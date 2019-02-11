Член комитета СФ по бюджету оплатил шоу Билана и Лободы на 45-летии жены

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев потратил на празднование дня рождения супруги порядка 10 млн рублей.

Как передает издание Starhit, сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который является членом комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, организовал для своей супруги масштабное празднование 45-летия.

По данным ресурса, мероприятие, получившее даже собственное наименование «Цвет настроения красный», прошло в знаменитом банкетном зале Barvikha Luxury Village под Москвой. За праздничный стол на банкете отвечал нанятый сенатором известный ресторатор Аркадий Новиков, а со сцены публику развлекали дорогостоящие звезды эстрады — Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн.

Согласно подсчетам Starhit, весь праздник обошелся Дмитрию Савельеву не менее чем в 10 млн рублей. При этом издание напоминает, что это уже не первый раз, когда тульский сенатор тратит крупную сумму на подобное торжество: в прошлом году Савельев с тем же размахом отметил собственное 50-летие, не поскупившись на гонорары для звезд шоу-бизнеса.