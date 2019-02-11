52% россиян считают, что власти скрывают правду о положении дел в стране

Более половины россиян уверены, что федеральные власти и чиновники скрывают правду о реальном положении дел в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные «Интерфаксом». По мнению тех, кто уверен в склонности властей скрывать информацию, россияне редко узнают о реальном положении дел в экономике, медицине, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью.

Верят властям 12% опрошенных, еще 33% считают, что чиновники иногда врут.

41% респондентов считают, что россияне откровенно говорят о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину, однако 28% уверены, что россияне свои мысли скрывают.

Опрос проводился 22-28 ноября 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.