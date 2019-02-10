Украина обвинила РФ в беспричинных отказах на въезд через "Нехотеевку"

Украина сообщила, что российские пограничники без объяснения причин не пустили в страну около ста человек.

Об этом сообщает сайт украинской пограничной службы. По информации ведомства, на пропускном пункте «Нехотеевка» российские пограничники отказались пропускать около сотни украинцев, не объяснив при этом причин.

В некоторых случаях россияне ссылались на указ, запрещающий въезд в страну автомобилям с большим объемом двигателя.

Также погранслужба Украины обвиняет Россию в том, что ее пограничники, осознавая неправомерность своих действий, заставляли украинских граждан на видео говорить, что последние возвращаются на родину добровольно.