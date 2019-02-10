Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 10 февраля

Синоптики обещают незначительное укрепление морозов и небольшие осадки москвичам 10 февраля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящее воскресенье Москва и область будут находиться в передней части ложбины циклона.

«Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду», — рассказали синоптики.

Специалисты отмечают, что погода в регионе будет комфортной для большинства жителей: дискомфорт могут почувствовать лишь чувствительные к повышенной влажности жители столицы и области.