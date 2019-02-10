Организатора "Марша материнского гнева" в Петербурге задержал ОМОН

В Москве и Петербурге произошел ряд задержаний участников несогласованного «Марша материнского гнева».

Как сообщает «Дождь», во время акции в Питере задержали около 10 человек. Полицейские также пытались доставить в отделение организатора шествия Светлану Уткину: первая попытка была пресечена участниками акции, однако впоследствии правоохранители смогли задержать активистку.

В Москве, по данный источника, был задержан один человек: активист Михаил Кригер попал в руки полицейских после того, как вступил в конфликт активистом SERB Гошей Тарасевичем.

Напомним, что митинг был организован после смерти дочери члена «Открытой России», находящегося под арестом: ребенок Анастасии Шевченко скончался в больнице от обструктивного бронхита, а арестованную активистку не пустили в палату к 17-летней девушке.