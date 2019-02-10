На Сахалине устранили поломку, из-за которой 136 домов остались без тепла

Коммунальные службы Южно-Сахалинска устранили поломку, из-за которой более сотни домов остались без отопления.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, авария произошла рано утром 10 февраля в областном центре.

«Коммунальная авария произошла утром 10 февраля. Ориентировочное время восстановления 19:00 местного времени», — сообщили в ведомстве. Согласно прогнозу погоды, днем 10 февраля в Южно-Сахалинске температура составляла 12 градусов мороза.

Вернуть отопление в дома удалось раньше заявленного времени. Бригада из 25 человек и 12 единиц техники нашли причину аварии и устранили ее.