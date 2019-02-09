В Перми ищут директора дома престарелых, где голодали пенсионеры

Пермские правоохранители объявили в розыск директора дома престарелых, где морили голодом пенсионеров.

Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Пермскому краю. 36-летний директор заведения был вызван на допрос после проведения в приюте проверки.

«В связи с тем, что исполнительный директор продолжает заниматься противоправной деятельностью, от явки в следственный отдел для допроса уклоняется, он объявлен в розыск как подозреваемый», — сказано в сообщении.

По результатам проверки выявлено, что в указанном доме престарелых делается недостаточно для надлежащего содержания пенсионеров: некоторые из них истощены и обезвожены. Также само здание не соответствует требованиям пожарной безопасности.