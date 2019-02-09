Постпреда Чечни в Крыму Саидова подозревают в похищении человека

Крымские правоохранители проводят расследование после избиения бизнесмена чеченским чиновником.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник, близкий к следствию. Инцидент произошел 6 февраля в крымском городе Саки.

Информатор заявил, что постпред Рамзана Кадырова в Крыму Мурад Саидов насильно удерживал в сауне бизнесмена Ибрагима Алиева, который был серьезно избит.

Предположительно, Саидов избил и удерживал Алиева, требуя у потерпевшего большей платы за бизнес: чиновник якобы просил у предпринимателя миллион рублей ежемесячно.

Также источник говорит, что при задержании у Саидова было обнаружено боевое оружие. Эту информацию опроверг министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров, заявив, что при чиновнике было травматическое оружие, на которое есть разрешение. Информатор радиостанции отмечает, что Саидову не удастся избежать ответственности даже в случае отказа Алиева от претензий.