Населенные пункты на Новой Земле защитят от нашествия белых медведей

В связи с нашествием белых медведей на Новой Земле власти Архангельской области ввели меры безопасности.

Об этом узнал «Интерфакс» у пресс-службы правительства региона. В связи с нашествием хищников на архипелаге введен режим чрезвычайной ситуации.

«В районе поселка Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих на территорию населенного пункта. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападение на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей», — сказано в сообщении.

Сейчас для безопасности жителей населенных пунктов архипелага установлены дополнительные ограждения в местах прогулок детей в детских садах. Также улицы поселков патрулируют военнослужащие.