На юге Москвы арестовали мужчину, хранившего крупную партию наркотиков

Столичные правоохранители ведут уголовное дело после задержания мужчины с пакетом наркотиков.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу, подозреваемый был задержан правоохранителями в Бирюлеве Восточном.

«В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на улице Лебедянская задержали 26-летнего жителя столицы, подозреваемого в хранении наркотических средств. Во время личного досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения», — сказано в сообщении.

Обнаруженным веществом оказался гашиш массой 100 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. В настоящий момент он задержан.