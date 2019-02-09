Москвичам обещают температуру около нуля и осадки 9 февраля

Синоптики рассказали о погодных условиях в Москве и Московской области в предстоящую субботу.

Как передает портал «Метеоновости», погоду в столице и области снова определит нахождение региона на периферии антициклона.

«Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Специалисты напоминают, что метеозависимые жители региона могут почувствовать дискомфорт, несмотря на относительно комфортную погоду: виной тому влажно-прохладные условия, которые могут вызвать обострения при воспалительных заболеваниях суставов, органов дыхания, позвоночника.