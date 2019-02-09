Митинг против "китовой тюрьмы" в Приморье пройдет 16 февраля в Москве

Активисты добились разрешения на проведение согласованного митинга в центре Москвы против «китовой тюрьмы» в Приморье.

Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на организаторов акции, мероприятие состоится в Таганском районе столицы на площади Яузских Ворот 16 февраля. Начало митинга запланировано на 13 часов дня.

Активисты намерены выразить протест из-за удержания незаконно выловленных косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье. В настоящий момент там находятся 11 краснокнижных косаток и 90 белух.

Предположительно, пойманных животных могут продать в китайские океанариумы. Следственный комитет завел дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными, пообещав предпринять все меры по освобождению косаток и белух.