Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 февраля

Температуру в районе нуля и незначительные осадки пообещали синоптики жителям Москвы и Подмосковья 8 февраля.

Как передает портал «Метеоновости», характер погоды в столице и области определит нахождение региона на периферии антициклона.

«Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градуса. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении: 753 мм ртутного столба. Также специалисты отмечают, что высокая влажность воздуха в союзе с низким температурным режимом могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых жителей региона.